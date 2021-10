Europa League: Leicester City gaat in Rusland met zege aan de haal dankzij vierklapper Zambiaan

Woensdag werd er niet enkel in het kader van de Champions League gevoetbald. Ook in de Europa League rolde de bal. Leicester City won met 3-4 op het veld van Spartak Moskou, met dank een wel erg trefzekere Zambiaan.

Op slag van rust zag het er allesbehalve goed uit voor Leicester City. Via goals van Sobolev en Larsson keken Tielemans en co tegen een dubbele achterstand aan.

Dat was het sein voor Patson Daka (23) om Leicester bij de hand te nemen. De Zambiaan zorgde in de slotseconden van de eerste helft voor de aansluitingstreffer. Na doelpunten in minuut 48 en 54 maakte hij nog voor het uur zijn hattrick, en de Engelse remonte, compleet.

Tien minuten voor tijd zorgde de Zambiaanse spits met zijn vierde van de avond voor het orgelpunt. Sobolev kon nog milderen, maar de zege van Leicester kwam niet in het gedrang. Bij Leicester City begon Youri Tielemans in de basis. Na 65 minuten werd de Rode Duivel naar de kant gehaald. Timothy Castagne bleef negentig minuten aan de bank gekluisterd.

Stand

1. Legia Warschau 2-6

2. Leicester City 3-4

3. Spartak Moskou 3-3

4. Napoli 2-1