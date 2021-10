Mulder lyrisch: "Wat Ajax toonde was zeer zeldzaam"

Ajax veegde dindsdagavond de vloer aan met Borussia Dortmund. Toch wel een bijzonder knappe prestatie. Analist Jan Mulder ging nog een stap verder.

"Ik heb zelden een ploeg zo goed zien voetballen", aldus Mulder bij Sporza. "Prestaties zoals die van Ajax, met dergelijke spelkwaliteit, snelheid, techniek... Ik kan ze op één hand tellen. Wat Ajax gisteren toonde was zeer zeldzaam, een absoluut genot om mee te maken."

"Vooraf was er wat de vraag of Ten Hag op het middenveld zou kiezen voor Berghuis of Klaassen. Klaassen is iets meer defensief en stabieler dan Berghuis, maar die laatste is creatiever en avontuurlijker. Ten Hag koos - de Ajax-visie indachtig - voor Berghuis: klasse, bluf en branie."

En 't was nu niet tegen Janneke en Mieke.... "Ook de passing was heel geconcentreerd bij Ajax, het ging zó snel. Alles paste in elkaar. En Dortmund is niet zomaar een ploeg, he. Maar Haaland werd gewoon geneutraliseerd door de Ajax-verdediging."