📷 Romelu Lukaku naar de kant na stevige tackle; ernstige blessure?

In de twintigste minuut werd Romelu Lukaku gevaarlijk neergehaald door ex-Buffalo Lasse Nielsen, de rechterenkel van Lukaku klapte dubbel. De ref wees naar de stip, Jorginho zette de 2-0 op het bord.

Romelu Lukaku probeerde de pijn te verbijten, maar strompelde een minuut later dan toch naar de kant. Kai Havertz kwam de onfortuinlijke spits aflossen.

Romelu Lukaku has been substituted in the first half of Chelsea’s Champions League tie against Malmo after picking up an injury.#FFScout #FPL #CFC pic.twitter.com/oLTr7ihCOP