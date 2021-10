Twee jaar nadat hij vertrok bij Virton moet deze Duitser Bayern voorbij Benfica leiden

Het kan verkeren. Bijna twee jaar nadat Dino Toppmöller het voor bekeken hield bij Excelsior Virton, staat de Duitser vanavond in de spotlights tijdens Benfica-Bayern München op het grootste Europese toneel.

Dino Toppmöller (40) begon in het seizoen 2019-2020 als coach bij Excelsior Virton. Enkele maanden later hield hij voor bekeken, na onenigheden met het bestuur. Een half jaar later viste Julian Nagelsmann hem op als assisten bij RB Leipzig. In het tussenseizoen verhuisde Nagelsmann met zijn assistenten naar Bayern München.

Via de officiële clubkanalen laat Bayern München weten dat Julian Nagelsmann door griep geveld is en bijgevolg niet kan coachen woensdagavond. Het zijn Dino Toppmöller en Xaver Zembrod die de honneurs waarnemen.

Trainer @J__Nagelsmann kann heute aufgrund eines grippalen Infekts leider nicht auf der Bank sitzen. Vertreten wird er von seinen Co-Trainern, allen voran Dino Toppmöller und Xaver Zembrod. Gute Genesung, Julian! #SLBFCB — FC Bayern München (@FCBayern) October 20, 2021

Twee jaar geleden gaf Toppmöller zijn instructies nog aan Glenn Claes, Aurélien Joachim en andere Florian Vanzo's. Vandaag moet hij erop toezien dat Robert Lewandowski zich van zijn verdedigende taak kwijt en dat Pavard niet te veel ruimte in de rug laat.