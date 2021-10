Lille-trainer dropt Belgisch talent verrassend in de basis in de CL: "Hij heeft dat goed gedaan!"

Amadou Onana (20), kapitein van de Belgische beloften, was woensdagavond verrassend basisspeler bij Lille in de Champions League-match tegen Sevilla. Trainer Jocelyn Gourvennec is blij met de progressie die hij maakt.

Onana mocht dit seizoen al 10 keer opdraven bij de Franse kampioen. Hij wordt steeds belangrijker in het team van Gourvennec. Op zijn persconferentie had hij het dan ook over zijn jonge Belgische talent. "Hij heeft zich goed aangepast sinds hij deze zomer aankwam. Hij pikte alles heel snel op. Het is een speler met potentieel. Het was belangrijk om présence te hebben op het middenveld tegen een ploeg die veel kansen creëert en die weinig afval in zijn spel heeft. Hij heeft dat goed gedaan", zei de trainer lovend.