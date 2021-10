Makelaar Lukaku na enkelblessure: "Hij zal snel terugkeren, Romelu is een sterke jongen"

Het mag niet zijn voor Romelu Lukaku bij Chelsea. Na een sterk begin bij de Blues stokte de motor. Woensdag tegen Malmö moest Big Rom al na twintig minuten noodgedwongen naar de kant met een enkelblessure, na een stevige tackle van ex-Buffalo Lasse Nielsen.

Federico Pastorello, Lukaku's makelaar, komt bij Sky Sports terug op de noodlottige fase. "Het feit dat hij enkele minuten bleef liggen, maakte me ongerust. Romelu is immers niet het type speler dat doorgaans lang blijft liggen. Nu is het wachten op de uitslag van de onderzoeken. Hopelijk weten we snel meer."

"De beelden waren best akelig. Gelukkig is Romelu een sterke jongen die élke match wil spelen, dus hij zal snel en sterker terugkeren."

Het feit dat Romelu Lukaku nu al zeven wedstrijd op rij niet kon scoren voor Chelsea, maakt Pastorello allerminst ongerust. "Hij zat woensdag echt goed in de match. Ik ben er heilig van overtuigd dat hij zou gaan scoren. Romelu zal zich nu even focussen op de revalidatie. Hij heeft een kine ter beschikking thuis. Hij zal elke avond hard werken om sneller dan gepland terug te keren."