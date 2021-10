Noa Lang mikt heel hoog, maar kent ook de limieten: "Het is een vies wereldje"

Dat Noa Lang uitpuilt van de ambities is al langer geweten. Het gaat hard voor de Nederlander van Club Brugge, maar de doelstellingen liggen veel verder.

Lang weet maar al te goed wat hij wil. “De absolute wereldtop. Daar ga ik niet omheen draaien”, zegt Lang aan HLN. “Het zit allemaal in mijn hoofd. Klaar. Als ik mijn hoofd erbij hou haal ik die wereldtop.”

Die attitude siert hem wel, maar zorgt ook vaak voor de nodige kritiek. “Of ik niet erg zelfzeker ben? Dat is gewoon Noa Lang. What you see is what you get.”

Al spreekt hij af en toe ook met een psycholoog om alles op een rijtje te houden. “Ik kan het iedereen aanraden. De voetbalwereld is een vies wereldje met heel wat neppe mensen die wat van je willen. Dat brengt enorm veel druk met zich mee. Ik heb die hulp soms eens nodig.”