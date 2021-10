Trainer van Dinamo Kiev telerugesteld: "Verloren van een zwak Barcelona"

Dinamo Kiev verloor met 1-0 van Barcelona. Volgens trainer Mircea Lucescu van de Oekraïners zat er veel meer in.

Trainer Mircea Lucescu duidelijk teleurgesteld na de nederlaag in Barcelona. “We verloren van een zwak Barcelona”, liet hij achteraf horen.

Zijn ploeg had dat echter wel aan zichzelf te danken. “We speelden met angst. Barcelona is beter geweest in de strategie en de agressiviteit dan wij, maar ik denk wel dat ze het moeilijk gaan krijgen in het overgebleven deel van de groepsfase."

Volgens Lucescu gaat Barcelona niet overwinteren. “Voor Barça zal het heel moeilijk zijn om voorbij deze fase te geraken. Ik denk dat Benfica zich gaat kwalificeren. Barça maakt een moeilijke tijd door, het is niet gemakkelijk om een generatie spelers te veranderen.”