Losada hoopt dat het niet te laat is voor Beerschot: "Als club kan je je identiteit niet elke keer helemaal omgooien"

Hernán Losada ziet met lede ogen aan wat er aan de hand is met zijn ex-club Beerschot. Toen hij er aan de slag was als trainer, kende de club vrolijkere tijden. De laatste maanden onder zijn bewind liepen al moeilijker en sinds zijn vertrek is het alleen maar bergaf gegaan.

"Het doet me heel veel pijn om de ploeg nu onderaan te zien staan", zegt Losada in Gazet van Antwerpen. "Ze misten belangrijke spelers door blessures en schoringen en er zullen ook andere factoren een rol gepeeld hebben. De voorbije twee jaar werd onder mezelf en Will Still op een duidelijke manier gewerkt. Onze stijl van voetballen begon stilaan de identiteit van de club te vormen."

Dat heeft Losada zien veranderen. "Met de aanstelling van Peter Maes werd alles wat zorgvuldig was opgebouwd in een keer overboord gegooid. Dat is geen verwijt naar de peroon van Peter Maes, maar als club kan je je identiteit niet elke keer helemaal omgooien."

Kan Beerschot zich nog handhaven in 1A? "Het zal niet gemakkelijk zijn om op korte termijn het tij nog te doen keren. Al enkele nieuwe jongens al Caicedo en Vaca zich nog beter kunnen aanpassen aan de competitie, dan kan het nog. Ik hoop dat het niet te laat is."