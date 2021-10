De trainerswissel heeft Moeskroen tegen RWDM ook geen overwinning opgeleverd

Na het ontslag van Enzo Scifo stond Jeunechamps voor het eerst aan het roer als T1 van Moeskroen. Direct stond het degradatieduel tegen RWDM op het programma. De trainerswissel heeft voorlopig nog niet het gewenste resultaat opgeleverd.

De droomstart voor Moeskroen kwam er vandaag wel, binnen de eerste tien minuten kreeg Ribeiro veel teveel ruimte in de zestien meter en tussen een bos van benen schoot hij de 1-0 in de verste hoek. RWDM kwam meer opzetten maar de beste kans in de eerste helft was voor Moeskroen nog. Ribeiro mistte onbegrijpelijk zijn tweede doelpunt van de avond.

RWDM duwde door in de tweede helft en dit resulteerde in de gelijkmaker in de 62ste minuut. Rommens schilderde een vrije trap op het hoofd van Danté en die kopte krachtig raak. Dit doelpunt gaf RWDM vertrouwen en ei zo na stond de 1-2 op het bord maar Danté zijn kopbal ging naast het doel van Moeskroen.

In het slot van de wedstrijd kreeg Moeskroen nog een goede kans via Chevalier maar zijn schot ging nipt naast.

Zo eindigde de wedstrijd in een 1-1 gelijkspel. Een uitslag waar beide ploegen niet veel mee opschieten. Moeskroen blijft laatste in 1B met drie punten uit negen wedstrijden. RWDM staat een plaats hoger in het klassement met negen punten uit negen wedstrijden.