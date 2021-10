9x op rij ongeslagen: Westerlo blijft baas boven baas in 1B

23 op 27. Dat is het heel lekkere bilan voor KVC Westerlo. Ook Virton had niets in de pap te brokkelen.

Westerlo verloor dit seizoen nog niet en dat zou ook tegen Excelsior Virton uiteindelijk niet gaan gebeuren, want de Kemphanen namen de match meteen in handen. 2-0 Vaesen maakte er na een kwartiertje al 1-0 van, meteen ook de ruststand. Na de pauze dikte Daci aan tot 2-0. Virton kwam dat niet meer te boven en zo heeft Westerlo nu dus 23 op 27. De bezoekers staan met 9 op 27 op de voorlaatste plaats.