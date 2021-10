Financiële problemen voor team uit 1B?

Het gaat momenteel niet al te goed met een ploeg uit 1B. Zowel sportief als extrasportief is er heel wat te doen.

Excel Moeskroen wilde zich na de degradatie uit 1A graag herlanceren in 1B, maar tot op heden is dat nog niet gelukt.

Betalingen

Verre van zelfs, want het seizoen loopt voorlopig voor geen meter en de ploeg is helemaal laatste in de klassering met amper twee puntjes.

Ondertussen zouden er ook financiële problemen zijn, met betalingsachterstanden voor het personeel tot gevolg.