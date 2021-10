Drazen Brncic: "Wilden de eerste plaats terugpakken"

Club Luik is in Eerste Nationale niet slecht bezig. Het klopte nu ook Heist met 2-0 en schuift zo op in de stand.

Perbet was opnieuw de held van de namiddag zondag met twee doelpunten. "Het was een verdiende overwinning", aldus coach Drazen Brncic achteraf.

Honger

"We hebben de richtlijnen goed gevolgd en niet veel ruimte weggegeven. We wilden antwoorden na de andere resultaten in de competitie."

Luik is nu opnieuw leider in Eerste Nationale: "We wilden die leidersplaats opnieuw innemen en hebben mentaal geantwoord op wat er allemaal gebeurde in de andere wedstrijden. Mijn troepen hadden honger, dat zag je."