Kompany geeft voorbeeldrol aan twee jongens: "Doet mij extra plezier als zij beloond worden"

Vincent Kompany koos tegen Beerschot voor een heel andere invulling van zijn aanval. Joshua Zirkzee, Francis Amuzu en Lior Refaelov moesten plaats ruimen. En die aanval deed het goed.

Raman zorgde voor energie en diepgang, Kouamé voor werkkracht. "Kouamé en Raman hebben zoveel activiteit tijdens een match... Ik heb er een pak meer plezier aan als zulke jongens beloond worden met een doelpunt", zei Kompany. "Ze zijn in zoveel acties betrokken, dat is een goed voorbeeld voor de andere spelers."

De vraag waarom Kompany veranderde deed hem glimlachen. Na STVV was hij alvast niet blij en dat hebben sommige jongens mogen horen. "Vandaag vraag je me waarom Zirkzee niet speelt en vorige week waarom Raman niet startte... Zo is het elke week iets hé. Ik kan ze niet allemaal opstellen."