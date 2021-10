Westerlo-speler beloond voor sterke prestaties: voor het eerst uitnodiging voor nationale ploeg

Westerlo staat soeverein aan de leiding in 1B. De Kemphanen tellen na negen speeldagen al zeven punten meer dan dichtste achtervolger Waasland-Beveren.

Een van de stille krachten in het team van Westerlo is Edisson Jordanov (28). De energieke rechtsachter kwam in het tussenseizoen over van Union, waarmee hij de titel in 1B mocht vieren. Dit seizoen ontpopte de Bulgaar zich in geen tijd als een certitude in het elftal van Jonas De Roeck.

De in Duitsland geboren Edisson Jordanov werd door Bulgaars bondscoach Yasen Petrov geselecteerd voor de WK-kwalificatieduels tegen Oekraïne en Zwitserland. Een unicum, want Jordanov speelde nog nooit voor de hoofdmacht van Bulgarije.

Met Krisityan Malinov (OHL) en Dimitar Velkovski (Cercle Brugge) werden er nog twee spelers die actief zijn in de Belgische competitie opgenomen in de Bulgaarse selectie.