Beerschot-icoon ziet probleem niet bij Holzhauser liggen: "Als hij zo goed was, zat hij niet bij Beerschot"

Raphael Holzhauser belandde afgelopen zondag voor de eerste keer sinds hij bij Beerschot aankwam op de bank. De Oostenrijkse spelverdeler reageerde goed, maar voor Beerschot-icoon Patrick Vervoort moet hij weer het vertrouwen krijgen.

Volgens Vervoort ligt het probleem niet bij Holzhauser. “De kwaliteit van de groep is momenteel gewoon minder. Vorig jaar had Rapha een goede connectie met Tarik Tissoudali en Ryan Sanusi. Die jongens lopen er nu niet bij. En als het moeilijk gaat met de ploeg, lijden de betere spelers daar ook wel eens onder. Je mag van Rapha trouwens niet verwachten dat hij alles alleen gaat oplossen. Als hij zó goed was, zou hij nooit bij Beerschot zijn terecht gekomen", klinkt het in HLN.

Javier Torrente moet volgens Vervoort zijn spelmaker weer belangrijk maken. “Als trainer zou ik nu twee dingen doen: een goed gesprek aanknopen met Rapha en hem opnieuw het volste vertrouwen geven als centrale middenvelder, met twee werkers in zijn rug. Zet hem niet in de spits of op de flank waar hij eerder al eens terecht kwam. Rapha loopt de honderd meter in 23 seconden, maar heeft andere kwaliteiten."

"Geef hem ook duidelijk mee dat hij de ballen niet achteraan moet komen ophalen, maar dat hij hoger op het veld tussen de lijnen moet bewegen. En dan is het maar hopen dat er snel een klik komt met nieuwkomers als Vaca en Caicedo.”