Beerschot wint voor het eerst dit seizoen: "Dit hebben we verdiend"

In zijn, oh ironie, dertiende wedstrijd van het seizoen kon Beerschot voor het eerst vieren. De Mannekes haalden het met 0-4 op bezoek bij Francs Borains, na een weliswaar moeizame partij.

"Dit is enorm belangrijk voor het vertrouwen", vertelde Holzhauser, die goed was voor een doelpunt en een assist, aan GVA. "We hebben deze zege verdiend. In de competitie was het zeker niet elke wedstrijd slecht."

"We verdienden meer punten. Zaterdag (thuismatch tegen Seraing, nvdr.) is het niet belangrijk hoe we spelen. We moeten punten pakken."

De bekerzege tegen Francs Borains mocht dan in de lijn der verwachtingen liggen, toch werd er gevierd in de kleedkamer van Beerschot. "Het was dan toch een heel klein feestje. Het is echt niet het moment om te gaan vieren, want zaterdag staat er een levensbelangrijke partij op de agenda", beseft Raphael Holzhauser.