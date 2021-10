Het blijft bij vier op een rij! West Ham knikkert Manchester City uit League Cup

De romance tussen Manchester City en de League Cup is ten einde. De Citizens wonnen de laatste vier edities van de Carabao Cup, maar werden woensdag in de vierde ronde gewipt door West Ham United. De Hammers toonden zich koelbloediger in de strafschoppenreeks.

Manchester City liet enkele sterkhouders rusten, maar met jongens als Walker, Gundogan, Sterling, Mahrez en De Bruyne stuurde Pep Guardiola alsnog een indrukwekkend team tussen de lijnen. City domineerde, maar geraakte niet voorbij een sterk keepende Alphonse Areola. Na negentig minuten stond het nog steeds 0-0, waardoor penalty's voor de beslissing moesten zorgen. In de League Cup worden er geen verlengingen gespeeld. Noble miste niet, in tegenstelling tot enkele weken geleden tegen Manchester United. Phil Foden deed dat wel, waarna de Hammers foutloos bleven. Zaterdag kan Manchester City zich herpakken met een thuiswedstrijd tegen Crystal Palace, woensdag gaat Club Brugge op bezoek in het Etihad Stadium op speeldag 4 in de Champions League.