🎥 Spaanse eersteklasser tekent voor slechtste penalty in jaren

De kans dat u donderdagavond naar Granada-Getafe heeft gekeken, is redelijk klein. Toch heeft u wat gemist.

Granada-Getafe was een duel in de onderste regionen van de Spaanse Primera Divison. Getafe had na 10 speeldagen amper 3 punten en stond op de laatste plaats. Granada stond twee plaatsen daarboven met 7 punten.

Na de wedstrijd schoof Granada een plekje op in het klassement nadat er 1-1 gelijk werd gespeeld, al hadden ze ook 3 punten kunnen pakken. Maar Suarez trate een penalty in het slotkwartier hoog, heel hoog over: