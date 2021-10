Enzo Scifo komt terug op ontslag bij Moeskroen: "Deze club heeft geen structuur en bestuurslui die dénken dat ze bestuurslui zijn"

Verrassend was het zeker, toen Moeskroen de technische staff om voetbalseizoen 2020-2021 aan te vatten bekendmaakte. Maar Enzo Scifo en de gebroeders Mpenza zijn alweer weggestuurd.

Moeskroen won vrijdagavond op het veld van Virton met 0-2 maar blijft met 6 punten wel op de laatste plaats staan. Die laatste plaats, daar raakten ze ook onder Scifo niet vanaf. Al had de voormalige trainer van Moeskroen wel door dat het geen moeilijk proces zou worden.

"Moeskroen lag op sterven, wij gingen de uitdaging aan om de club opnieuw op te bouwen maar na enkele weken hoor je bestuurslui zeggen dat we zouden promoveren", zucht hij bij Het Nieuwsblad. "Deze club heeft geen structuur, enkel bestuurslui die denken dat ze dat zijn", is Scifo streng voor het huidige bestuur.

Scifo besloot ermee op te houden na een 2 op 21. "Dat vind ik ook te weinig. Maar in drie wedstrijden hadden we bijvoorbeeld 12 coronagevallen. De kern was pas op de laatste dag volledig, we hadden altijd een dozijn testers... Een ploeg opbouwen vergt tijd, dat zou een bestuur moeten weten. Om de supporters een plezier te doen, moesten we weg", besluit Scifo.