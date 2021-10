Opvallend! Supporters Lierse Kempenzonen stelen middenstip Waasland-Beveren

De supporters van Lierse Kempenzonen hebben er niets beter op gevonden dan de middenstip van Waasland-Beveren te stelen. Dat doet de spanning nog wat meer stijgen voor de wedstrijd van vanavond.

Deze ochtend kwamen de terreinknechten van Waasland-Beveren tot een vervelende constatatie: de middenstip was gestolen. De supporters van Lierse Kempenzonen waren die aan de vooravond van het treffen tussen beide clubs komen weghalen op het veld van het Freethielstadion.

Dat de daders ook nog eens verschillende plaatsen in het stadion onder handen namen met graffiti konden ze bij Waasland-Beveren ook niet smaken. "Lier" werd her en der in het wit gespoten op de muren, deuren,... . De daders werden vastgelegd op de bewakingscamera's. Bij de thuisploeg gaan ze nu op zoek naar een nieuwe middenstip voor de wedstrijd van vanavond.