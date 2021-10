Openda scoort, maar scheidsrechter beklaagt zich dat hij doelpunt niet afkeurde: "Hier baal ik echt van"

Een rare fase in de wedstrijd tussen Heerenveen en Vitesse gisteren. Een doelpunt van Loïs Openda zorgde voor heel wat commotie achteraf.

Opende maakte twee doelpunten, maar het was zijn eerste die voor discussie zorgde. Openda kon immers scoren nadat ref Van den Kerkhof voor de 'pre-assist' zorgde. Hij floot het doelpunt niet af, wat bij heel wat Heerenveen-spelers voor frustratie zorgde.

En volgens de reglementen had hij die goal moeten afkeuren. "Dan vind ik het echt schandalig", schudde Johnny Jansen, coach van Heereneveen, het hoofd. "De VAR kan op dat moment toch ook ingrijpen? Als dat de regel is, vind ik het schandalig. Hier word ik echt boos over. De supporters zongen tijdens de wedstrijd "wissel de scheids", wel we hadden het beter gedaan."

De scheidsrechter sloeg achteraf wel mea culpa. "Ik krijg de bal onverwacht tegen me aan, maar Vitesse blijft in balbezit. Daarom laat ik het spel doorgaan. Het was gewoon slimmer geweest om de aanval af te fluiten, maar speltechnisch zit je met dat balbezit dat niet wijzigt. Hier baal ik echt van. Dit is onhandig. Ik had gewoon moeten fluiten, dan was er nu geen discussie geweest."