Lommel grijpt naast de tweede plaats in 1B na zure nederlaag

Lommel is op in eigen huis niet in geslaagd om op de tiende speeldag in 1B te winnen van RWD Molenbeek.

Net voor de rust opende Arthur Sales de score voor de Limburgers, maar net na de koffie was het William Togui die de bordjes weer in evenwicht bracht. Met zijn tweede van de avond zette Sales Lommel opnieuw op voorsprong, nog voor het uur. In de 66ste minuut zette Togui de bordjes weer gelijk. Gilles Ruyssen legde in de 77ste minuut de 2-3-eindstand vast. Lommel mist door deze nederlaag de plaats en is nu vijfde. RWDM komt door de zege op de zesde plaats.