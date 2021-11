Wat doet Ajax met doelman Andre Onana? "Je hebt hem nodig om de Champions League te winnen"

Sinds afgelopen week traint Andre Onana na zijn dopingschorsing weer mee met Ajax. Vanaf donderdag is hij opnieuw inzetbaar.

De dopinschorsing van Andre Onana zit er donderdag helemaal op. Of trainer Erik ten Hag hem in doel zet, is nog maar de vraag.

Ten Hag liet immers weten dat hij het nodige vertrouwen heeft in de huidige doelman Remco Pasveer.

Analist Rafael van der Vaart ziet Onana echter snel terugkeren. “Pasveer heeft het goed gedaan, maar Onana is een puntenpakker. Om de Champions League te winnen, heb je Onana nodig”, liet hij horen in Studio Voetbal.