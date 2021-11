En opnieuw: ook in oktober wordt Ronaldo speler van de maand bij Manchester United

Cristiano Ronaldo is voor de tweede maand op rij tot speler van de maand verkozen bij Manchester United.

Oktober was een maand met ups en downs voor Manchester United. De maand begon met een gelijkspel thuis tegen Everton. Op 16 oktober kenden de Red Devils een serieuze down. Op het veld van Leicester gingen ze 4-2 de boot in. De woensdag daarop wist Manchester United een 0-2 achterstand om te buigen in een 3-2 overwinning tegen Atalanta in de Champions League. Cristiano Ronaldo besliste de wedstrijd in minuut 81 met een doelpunt.

Een tweede serieuze down kende Manchester United op 24 oktober. In eigen huis verloren ze met zware 0-5 cijfers van Liverpool. Afgelopen weekend, op 30 oktober, kwam er dan wel weer een knappe reactie van de ploeg. Ze wonnen 0-3 op het veld van Tottenham. Cristiano Ronaldo was in die wedstrijd goed voor het openingsdoelpunt en een assist voor de 0-2 op Cavani.

Tweede keer op een rij

Deze prestaties waren voor de supporters van Manchester United genoeg om CR7 voor de tweede maand op rij te verkiezen tot speler van de maand. Hij kreeg maar liefst 57% van de stemmen. Sinds zijn aankomst in Manchester won hij de prijs dus elke maand. Kan Ronaldo ook in november deze prijs in de wacht slepen?