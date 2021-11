Ook Genkse en Brugse jonkies maken zich op voor Europees voetbal

Ook in de Youth League rolt deze week de bal opnieuw. Met Club Brugge en Racing Genk zijn twee Belgische teams vertegenwoordigd.

In het Champions League Path neemt Club NXT het woensdagmiddag op in en tegen Manchester City. Twee weken geleden hielden Club en City het op een 1-1 gelijkspel. Het is momenteel razend spannend in de poule van Club. De eerste twee teams plaatsen zich voor de zestiende finales.

Stand:

1. Club Brugge 3-5

2. PSG 3-5

3. Manchester City 3-5

4. RB Leipzig 3-0

In het Domestic Champions Path is er geen sprake van een poulefase. In de vorige ronde legde Racing Genk Keulen over de knie. Woensdag nemen de Genkse U19 het op in en tegen MTK Boedapest, dat Sparta Praag uit het toernooi kegelde.

Na deze ronde komen de ploegen uit het Champions League Path en het Domestic Champions Path samen in een knock-outfase met 32 teams.