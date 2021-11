Club Brugge wil tegen 2023 vijf jeugdspelers in eerste ploeg: "We kunnen hen ook ineens in de ploeg droppen en zesde eindigen, maar dat is niet de ambitie"

Club Brugge is anno 2021 dé Belgische referentie op voetbalvlak. De landskampioen wil dat in de nabije toekomst ook worden op vlak van jeugdwerking en doorstroming. Het is Rik De Mil die bij Club NXT die talenten moet klaarstomen voor het grote werk.

“Het plan is intussen gekend”, glimlacht De Mil in Het Laatste Nieuws. “Tegen 2023 wil Club Brugge vijf jeugdspelers in de A-kern tellen. En we hebben nog een lange weg af te leggen. Net daarom is het zo belangrijk om volgend seizoen opnieuw in 1B te voetballen.”

De coach van Club NXT wil immers geen stappen overslaan. “We kunnen die vijf jeugdspelers ook ineens in de eerste ploeg droppen en op de zesde plaats eindigen. Maar dat is niet de ambitie. Wat Club Brugge probeert is uniek.”

Je moet appelen met appelen vergelijken

“Club Brugge moét ieder seizoen kampioen spelen, Champions League spelen én overwinteren in Europa”, is de coach op dreef. “Het aantal jeugdspelers in de A-kern naast elkaar leggen heeft dus geen zin. Je moet appelen met appelen vergelijken.”

Tiens, is hij nu over een bepaalde Brusselse topclub bezig?