🎥 Auwch! Dusan Tadic scoort, maar bezeert zich aan edele delen: "Gelukkig ben ik sterk daar"

Ajax won woensdagavond op bezoek bij Borussia Dortmund, dat na een discutabele rode kaart van Hummels een uur met zijn tienen moest voetballen. Het was Dusan Tadic die twintig minuten voor tijd voor de gelijkmaker zorgde. De Serviër liep daarbij wel wat averij op.

Met nog twintig minuten te gaan zwiepte Antony de bal voor doel. Aan de tweede paal kon Tadic binnentikken, maar daarbij kwam de aanvoerder van Ajax onzacht in aanraking met de doelpaal. Het doelpunt vieren was dan ook moeilijk voor Tadic, die na afloop gelukkig kon lachen met de botsing. "Ja, het was pijnlijk. Gelukkig ben ik sterk daar", knipoogde hij voor de camera van RTL.

tadic sacrificing everything for an ajax goal 🤝 pic.twitter.com/535eKoXtvp — andrea (@andreaxxfc) November 3, 2021

Het doet denken aan de botsing van voormalig Standard-aanvaller Duje Cop. De Kroaat scoorde op 3 december 2020 de gelijkmaker tegen Rangers, maar testte daarbij de kwaliteit van het aluminium. Uiteindelijk zou Standard met een 3-2 nederlaag moeten afdruipen.