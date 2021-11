Hapt deze wel? Volgende naam genoemd om Steve Bruce op te volgen bij Newcastle United

Nadat ook Unai Emery paste voor de job als nieuwe coach bij Newcastle United, zijn ze snel overgeschakeld naar een nieuwe piste.

De nieuwe eigenaars die van Newcastle United plots de rijkste club ter wereld hebben gemaakt, hebben het niet makkelijk om een nieuwe coach te vinden. Steve Bruce werd al snel ontslagen en dus kon de zoektoch beginnen: Gerrard? Lampard? Conte? Rodgers? Roberto Martinez?

Het leek er dan de voorbije dagen op dat Unai Emery de overstap zou maken naar Newcastle. Emery had ook nog iets recht te zetten na zijn vorige geflopte avontuur bij Arsenal. Maar ook de Spaanse coach van Villarreal bedankte voor de job.

Bournemouth-legende

En dus vallen de ogen nu op een nieuwe naam: Eddie Howe. Een 43-jarige Engelse coach die vooral bekend staat als een legende bij Bournemouth. Als speler én als trainer.

Howe startte zijn spelerscarrière bij Bournemouth in 1994 tot hij in 2002 naar Portsmouth vertrok. Twee jaar later ging hij echter opnieuw naar Bournemouth om daar in 2007 zijn carrière als speler te beëindigen en meteen coach te worden.

In 2012 begon hij een tweede ambtstermijn als coach van Bournemouth en loodste hij de ploeg van de Engelse derde klasse naar de Premier League. Toen Bournemouth twee seizoenen geleden echter opnieuw degradeerde, besloot Howe zelf een punt te zetten achter zijn functie bij de club, na 450 wedstrijden.