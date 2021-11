Rentree na 134 dagen en twee dagen later valt Barcelona-aanvaller alweer uit met dezelfde blessure

Misschien moet hij eens te rade gaan bij Vincent Kompany, want ook Ousmane Dembélé lijkt met hetzelfde probleem te sukkelen als de ex-verdediger van Manchester City. Na 134 dagen mocht Dembélé dinsdag zijn rentree maken, maar nu is hij alweer out.

Dembélé mocht dinsdag 25 minuten meespelen in de Champions League-match tegen Dinamo Kiev, maar nu twee dagen later maakt Barcelona bekend dat hij out is met een hamstringblessure. Dembélé ruilde in 2017 Dortmund voor Barcelona en miste intussen quasi twee jaar met hamstringblessures.