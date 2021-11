Belgen in Spanje en Italië: wisselend succes voor Januzaj, Carrasco en Mertens - één van hen scoort

Januzaj, Carrasco en Mertens: allen spelen ze in een topcompetitie. Het wisselde wel nogal hoe tevreden ze op deze zondag mochten zijn. De meeste blijheid was er ongetwijfeld bij Januzaj, vanwege de leidersplaats en zijn doelpunt. Carrasco en Mertens bleven achter met een kater.

Bij een rondje 'Belgen in Europa' komen we ook in Spanje en Italië terecht. In La Liga blijft Sociedad helemaal bovenaan staan. Het ging winnen bij Osasuna. Januzaj dwong een strafschop af en trapte van op de stip de 0-2 binnen. Meteen ook de eindstand. Sociedad sprong zo ook opnieuw naar de leidersplaats.

Zo'n goeie positie kunnen ze bij Atletico niet voorleggen en tot overmaat van ramp werd er ook niet gewonnen in Valencia. Bij een 1-3-tussenstand leek er nochtans geen vuiltje aan de lucht. In de blessuretijd scoorde Valencia nog twee keer, de 3-3 viel in de 96ste minuut. Carrasco stond de volledige match tussen de lijnen.

In de Serie A kreeg Dries Mertens slechts een handvol speelminuten bij Napoli. In die korte tijd slaagde Mertens er wel in een bal op de paal te trappen. Bij Napoli wilden ze maar al te graag dat die was binnengegaan, want nu geraakten ze niet verder dan 1-1 tegen Verona.