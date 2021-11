Drie legendes uit de Premier League hengelen naar de job als hoofdcoach van Aston Villa

Vandaag werd de trainer van Aston Villa, Dean Smith, aan de kant geschoven als trainer van Aston Villa omwille van tegenvallende resultaten. Drie legendes uit de Premier League zijn nu kandidaat om zijn functie over te nemen.

Dean Smith werd in 2018 aangesteld als hoofdcoach bij de club uit Birmingham en leidde Villa ook terug naar de Premier League. Maar in de huidige jaargang zijn de resultaten veel te wisselvallig. Zo staat Aston Villa momenteel op een teleurstellende 15de plaats in het klassement en volgens het bestuur is een andere trainer noodzakelijk om meer uit deze selectie te halen.

Volgens het Engelse Mirror zijn de drie grootste kandidaten voor de functie legendes uit de Premier League. Eén daarvan is Steven Gerrard, die momenteel trainer is bij het Schotse Rangers, en een levende Liverpool legende.

De tweede kandidaat is Frank Lampard, een icoon van Chelsea en samen met John Terry (die de derde kandidaat is) winnaar van alles wat je maar als club kan winnen. Beide trainers zitten momenteel zonder club waardoor volgens Mirror zij de grootste twee kandidaten zijn.