Genoa heeft vandaag zijn nieuwe trainer aangekondigd. Een absolute legende uit het Italiaanse voetbal wordt de nieuwe trainer van Zinho Vanheusden.

Andriy Shevchenko heeft een contract getekend als trainer bij het Italiaanse Genoa. Dit maakte de voormalige spits en de club zelf vandaag bekend. Zo krijgt Zinho Vanheusden (momenteel herstellend van een blessure) een absolute legende van het Italiaanse voetbal als trainer.

Shevchenko zette deze zomer een punt achter zijn job als bondscoach bij Oekraïne. Nadat hij zijn land tot in de kwartfinale bracht van het Europees Kampioenschap waar Engeland (later verliezend finalist) te sterk bleek.

Shevchenko is een absolute legende in Italië en vooral bij AC Milan waar hij 7 jaar actief was en alles won wat er te winnen viel. Dit onder andere dankzij zijn 127 doelpunten voor de Milanezen.

Bij Genoa wordt het zijn eerste opdracht als clubtrainer.