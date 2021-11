Dortmund laat 'belachelijke rode kaart' voor Hummels niet blauwblauw

Mats Hummels kreeg vorige week een nogal bizarre rode kaart. De verdediger van Borussia Dortmund speelde zuiver de bal, maar kreeg rood voor een charge op Ajax-speler Antony. De VAR greep niet in en Borussia Dortmund laat het daar niet bij.

"We zullen een duidelijke stellingname neerleggen bij de bond", zegt technisch directeur Michael Zorc in Kicker. "Daarin zullen we aandragen dat de televisiebeelden bewijzen dat het geen rode kaart was en dat we daarom van mening zijn dat we door de uitsluiting al genoeg gestraft zijn."

Borussia Dortmund hoopt dat de UEFA luistert naar de argumenten, waardoor de automatische schorsing voor één duel na een rode kaart wordt geschrapt. Hummels kan dan op 24 november aantreden tegen Sporting Portugal.