Nieuw record in de maak? Al vijf coaches aan de deur gezet in de Premier League

Al vijf coaches werden in de Premier League de laan uitgestuurd na amper elf speeldagen. Zijn ze op weg naar een nieuw recordseizoen?

Maar liefst vijf coaches werden dit seizoen al de laan uitgestuurd in de Premier League. Na amper elf speeldagen is dat bijhoorlijk veel. Watford zette Xisco Muñoz aan de deur, Newcastle nam afscheid van Steve Bruce, Tottenham ontsloeg Nuno Espirito Santo en dit weekend sneuvelden ook Daniel Farke bij Norwich en Dean Smith bij Aston Villa. Op 10 november al vijf ontslagen trainers in de Premier League, is dat ongewoon?

Ja, dat is veel. De afgelopen drie seizoenen was er op 10 november telkens maximaal één trainer ontslagen. Vorig seizoen werden er zelfs amper vier trainers de laan uitgestuurd in het volledige seizoen. De Premier League is dus op weg om een zeer triest record te breken. Momenteel staat het record op 12 ontslagen trainers in één seizoen. Dat gebeurde in het seizoen 1994/1995. De positie van Manchester Unitedcoach Ole Gunnar Solskjaer is ook zeer wankel aan het worden. Het zou dus zomaar kunnen dat de Premier League binnenkort al in de helft zit van het recordaantal van twaalf.