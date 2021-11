Verlengt Didier Deschamps binnenkort contract? "Eerlijk gezegd, ik weet het niet"

Frankrijk is nog niet zeker van een plekje op het WK. Deschamps zijn contract loopt na dat WK ook af, maar enkel kwalificatie is niet voldoende voor een contractverlenging. De Fransen liggen onder druk om in Qatar te presteren.

De Franse bondscoach Didier Deschamps ligt nog onder contract tot het WK 2022. Dat contract zal nog niet worden verlengd door de voorzitter van de Franse voetbalbond, Nöel Le Graët, als hij zich weet te kwalificeren voor het WK. Sterker nog, Le Graët wacht liever af hoe Les Bleus zullen presteren in Qatar na een teleurstellend EK.



"Een kwalificatie? Nee, dat verandert niets. Didier gaat het WK halen, en we zullen het daarna bekijken. Het is uit den boze om zijn contract nu al te verlengen, dat wil hij zelf ook niet", vertelde de voorzitter van de Franse voetbalbond woensdag aan Le Parisien. "Waar zijn toekomst ligt? Eerlijk gezegd weet ik dat niet. Afgelopen weekend zei Didier dat hij zelfs weer clubcoach zou kunnen worden. In 2022 zal hij tien jaar lang bondscoach zijn. Hij gaat geen 50 jaar bij de nationale ploeg blijven. Tenzij we een heel goed WK spelen en hij tegen mij komt zeggen: 'Noël, ik wil blijven'. Op dat moment zal ik niet diegene zijn die zal weigeren", besloot Le Graët.