Kapitein Belgische beloften wil mee naar Qatar: "Martinez weet dat ik daarmee in mijn hoofd zit"

Hij is kapitein bij de Belgische beloften en begint zich steeds meer in de kijker te spelen bij Lille, de Franse landskampioen. Amadou Onana is ambitieus en heeft Roberto Martinez ook al weten overtuigen.

"De eerste keer kwam hij zelf naar me toe. Hij belde me op om te zeggen dat hij beschikbaar was als ik raad nodig had. Hij zei me ook dat ik de plicht had om ambitieus te zijn", vertelt Onana in S/V Magazine. "Dat kwam goed uit, want ik heb hem gezegd dat ik met Qatar in mijn hoofd zit. Ik werk er in ieder geval voor.

Martinez houdt hem nauwlettend in het oog. De 20-jarige defensieve middenvelder moet straks doorstromen. "Het is mijn ultieme doel om bij de A-ploeg te komen. Vanaf dan is alles goed. Het is geruststellend als de bondscoach je naam noemt, dat wil zeggen dat je dichter bij je doel komt."