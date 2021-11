Wereldtopper gaat met Wenger spreken over WK-plannen om de twee jaar: "Het WK moet speciaal blijven"

Veel voetballers zien het niet zitten om een WK te spelen om de twee jaar. Daarbij ook Virgil van Dijk, de topverdediger van Liverpool en de Nederlandse nationale ploeg wil daarover een gesprek met Arsène Wenger, één van de bedenkers van het plan.

Ook Van Dijk ziet de kalender steeds drukker worden. "Na het seizoen, in juni, gaan we nog vier Nations League wedstrijden spelen. Dat is aardig wat. We mogen natuurlijk niet klagen, maar het volle schema kan blessures opleveren. In Engeland hebben we besprekingen over dit onderwerp met de Professional Footballers Association", vertelt Van Dijk bij VI.

"Binnenkort staat er een meeting gepland van Liverpool-spelers, waaronder ikzelf, met Arsène Wenger. Dat gaat over het plan om elke twee jaar een WK te spelen. Wij als spelers geven onze mening. Wanneer wij als senior-spelers van Liverpool en van andere Engelse topclubs dat doen, dan móeten ze wel luisteren, denk ik."

Wenger wil meer attractieve wedstrijden, maar de spelers zien dat niet zitten. "De wedstrijden stapelen zich op. Aan de andere kant is wedstrijden spelen het leukste dat er is. Maar we moeten ook goed kijken naar de gezondheid en de veiligheid van de spelers. Naar de ruimte en vrijheid tussen het eind van een seizoen en de start van een nieuw seizoen. Zodat iedereen kan herstellen. Ik vind het geen goed idee, elke twee jaar een WK. Meer nog omdat het WK speciaal moet blijven."