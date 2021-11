Verklaring De Bruyne zorgt voor opvallend veel reactie bij Manchester United-fans

Kevin De Bruyne heeft in de MIDMID podcast verklapt dat Pep Guardiola hen amper tactisch liet trainen voor de stadsderby tegen Manchester United. Dat ontlokte intussen nogal wat reactie.

City domineerde de partij tegen United, dat maar één kans kreeg op de hele match. Nochtans was daar geen uitgebreid tactisch plan aan vooraf gegaan. "Normaal gesproken trainen wij de dag voor de wedstrijd tactisch", aldus De Bruyne. "Gebaseerd op hoe de tegenstander speelt."

"Voor 'United-uit', zei Pep: 'we weten niet hoe zij gaan spelen'. We zullen zien' en we gingen weer naar binnen. Na tien minuten was de training gedaan. We deden wat we moesten doen, maar we wisten niet hoe United ging spelen. Met 5 achterin, een diamant in het midden, 3 in de aanval... we wisten niets. Gelukkig kwam alles goed."

Intussen kwam er opvallend veel reactie van Manchester United-fans en die was zeker niet allemaal negatief. Veel fans van United hebben kritiek op Ole Gunnar Solskjaer en zien de uitspraken gewoon als een bevestiging van dat er geen tactiek achter de ploeg zit.