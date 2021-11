Eerst in de belangstelling van Club Brugge, nu wil Ajax piepjonge Belg van Juventus: "Allegri houdt van hem!"

Als je op 19de gegeerd wordt door verschillende topclubs en Ajax wil zijn portefeuille opentrekken, dan weet je het wel. Koni De Winter is een toptalent dat we in België nog niet mogen bewonderen hebben. Ook Juventus, waar hij momenteel speelt, ziet een grote toekomst voor hem.

De Antwerpenaar werd deze zomer gegeerd door Club Brugge, maar Juventus zag zijn goede voorbereiding en vroeg ineens 15 miljoen voor hem. In La Gazzetta dello Sport bezingen ze zijn lof en weten ze ook dat Juventus hem wil houden. “Allegri houdt van hem en Ajax wil hem: met De Winter heeft Juventus een ster in huis”, klinkt het. “De jonge Belgische verdediger zit al in de schoot van het eerste elftal en Ajax kijkt steeds serieuzer naar De Winter. Van onderhandelingen is momenteel echter nog geen sprake.” “Allegri heeft de 19-jarige Belg meermaals aan het werk kunnen zien en waardeert hem. Bij de beloften wordt hij uitgespeeld als centrale verdediger, maar De Winter kan ook op de flank uit de voeten. Ajax volgt De Winter, maar die ligt vast tot 2024 en Juventus wil zijn groeiproces niet forceren. Hij is de voorbije maanden sterk gegroeid en laat vaak zien dat hij betrouwbaar en professioneel is.”