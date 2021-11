Officieel: meest gelauwerde voetballer te wereld keert terug naar Barcelona om maatje Xavi uit de nood te helpen

Op zijn 38e keert Dani Alves terug naar Barcelona.

Dani Alves zat op zijn 38e zonder club nadat zijn contract in Brazilië bij Sao Paulo afliep en hij olympisch kampioen werd met de Goddelijke Kanaries afgelopen zomer. Maar de rechtsachter denkt dus nog niet aan stoppen.

Alves dacht eerder dit seizoen al aan een comeback bij Barcelona maar toenmalig coach Ronald Koeman vond de komst van Alves geen meerwaarde. Zijn maatje en huidig coach Xavi ziet echter wel muziek in een nieuwe samenwerking met Dani Alves.

De Braziliaan speelde van 2008 tot en met 2016 al bij Barcelona, won er onder meer 6 titels en 3 Champions Leagues. Daarna trok hij naar Juventus en PSG.

Dani Alves is met 46 trofeeën de meest gelauwerde voetballer in het internationale voetbal. In totaal heeft hij er bij Barcelona 23 gewonnen.