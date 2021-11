Roberto Martinez licht tip van de sluier: "Natuurlijk zal hij starten als nummer 9 tegen Estland"

In afwezigheid van Romelu Lukaku en Michy Batshuayi moet Roberto Martinez teruggrijpen naar een nieuwe nummer negen tegen Estland.

Roberto Martinez riep met Divock Origi, Christian Benteke, Dante Vanzeir en Charles De Ketelaere vier centrumspitsen op. Op de persconferentie van vrijdag was Martinez duidelijk: Benteke zal in de basis starten tegen Estland. "Normaal hou ik er niet van om te veel prijs te geven, maar in dit geval is het voor mij vanzelfsprekend: Christian zal in de basis starten. Benteke is iemand die altijd presteert wanneer hij speelt."

"Ik heb met Christian gesproken over het verleden. Ik heb hem uitgelegd dat het in ons spelsysteem moeilijk was om meer dan twee centrumspitsen mee te nemen naar een groot toernooi. Ik heb alle vertrouwen in hem. Hij weet wat er van hem verwacht wordt in onze spelopvatting en ligt goed in onze groep."

Geen Praet

Verder gaf de bondscoach te kennen dat Benteke en Courtois, die gisteren niet op het trainingsveld verschenen, vrijdag wél van de partij zullen zijn. Zij zijn klaar voor de strijd met Estland, wat niet gezegd kan worden van Dennis Praet. "Dennis was gisteren niet 100 procent fit en is dat nog steeds niet. Hij zal Estland missen. We proberen hem klaar te stomen voor de wedstrijd in Wales", aldus Martinez.