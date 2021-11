Analist streng voor Divock Origi: "In de jeugd was hij een klasbak, maar ik heb bij hem nooit dé drang gevoeld"

Op zijn 26ste verkommert Divock Origi nog steeds op de bank bij Liverpool. Akkoord, er zijn slechtere clubs om te vertoeven, maar op deze leeftijd zou de Rode Duivel veel vaker aan spelen moeten toekomen.

Ook Gert Verheyen laat zich in Het Nieuwsblad kritisch uit over Origi. "In de jeugd was hij een klasbak. Doordat hij bij Liverpool blijft en weinig speelt, is dat niet verder ontwikkeld. Dat is zijn keuze. Maar op een gegeven moment wil je toch spelen?"

"Het enige wat ik bij Divock nooit gevoeld heb, is dé drang. Niet dat hij zijn best niet deed! Divock deed altijd zijn best, zelfs in aftands stadion in Servië met de U19. Maar méér scoren, méér willen: dat had hij niet. Hij is extreem chill en zal nooit ruzie maken. Anders blijft dat ook niet zo lang duren bij een club als Liverpool. Net als zijn pa is Divock een schitterende kerel", besluit Gert Verheyen