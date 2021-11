Mertens houdt belofte en bouwt een feestje: "100 caps halen doe je ook niet zomaar"

Dries Mertens had het gezegd: hij ging de kwalificatie sowieso vieren. En vieren deed hij wel na de match. Vooraf werd hij gevierd voor zijn 100 interlands en hij mocht 20 minuten invallen.

Mertens zal zich moeten neerleggen bij die invallersrol. Op zijn positie hebben anderen zich tijdens zijn afwezigheid in de kijker gespeeld. “Het is altijd moeilijk om na een blessure en bijhorende operatie terug te keren. Een voorbereiding missen is zwaar. 100 caps halen doe je ook niet zomaar. Ik ben enorm blij dat ik dit heb behaald.”

De Rode Duivels leken probleemloos op weg naar kwalificatie, maar dan scoorden de Esten toch. “Het is niet altijd even makkelijk. Die jongens kunnen ook voetballen. Ze krijgen 2 kansen en maken 1 goal. Dat is jammer. Wij hebben vandaag veel gecreëerd en goed voetbal gebracht. Misschien soms iets te slordig in de afwerking, maar Estland stond met heel veel te verdedigen. Dat maakt het niet altijd even eenvoudig.”