Maakt Martinez genoeg gebruik van zijn wapens? We hebben de sterkste kopper uit de Premier League rondlopen

Roberto Martinez zal de komende 12 maanden weer knopen moeten doorhakken. Wie gaat hij meenemen naar Qatar? Veel plaatsjes liggen al vast, dus de overblijvende zijn duur. Kan Christian Benteke hem bijvoorbeeld deze keer wel overtuigen?

Benteke en de Rode Duivels onder Martinez zijn een heikel punt. De bondscoach geeft de voorkeur aan Romelu Lukaku (uiteraard) en Michy Batshuayi, die hem al heel wat goals heeft cadeau gedaan voor dat vertrouwen. Ergens is het ook logisch dat hij twee verschillende profielen meeneemt, maar... bij elk ander land van ons niveau zou Benteke altijd meegenomen worden.

Benteke brengt immers nog iets anders: luchtdreiging. Nu is Lukaku zeker geen onaardige kopper, maar Benteke heeft er een specialiteit van gemaakt. In luchtduels is hij bijna niet af te troeven. Het leverde hem in Engeland de bijnaam 'The Beast' op. Van zijn 84 doelpunten die hij in de Premier League scoorde, werden er nu al 30 met het hoofd gemaakt.

Enkel Olivier Giroud (32) doet beter, maar die speelt intussen bij AC Milan. Tegen Estland had hij pech dat hij de paal trof, maar de détente en kracht die van die kopbal uitging, sprak boekdelen. Zo iemand in een kern is toch van goudwaarde? Martinez maakte de voorbije jaren telkens een andere keuze omdat hij meer pocketspelers en middenvelders wou meenemen.

Drie centrumspitsen?

Op het afgelopen EK kreeg hij enkel tegen Finland zes minuten. Tegen Italië stond hij klaar om in te vallen, maar dat was toen al blessuretijd. Dat zorgde voor veel kritiek op Roberto Martinez, want velen vonden dat hij hem vroeger had moeten inzetten, uiteraard voor zijn dreiging op voorzetten.

Het wordt weer een stevige evenwichtsoefening. Maar de vraag die men zich moet stellen: wie kan er tegen een topland het verschil maken? Batshuayi heeft al veel gescoord, maar tegen een topland? Eén keer, in 2015, tegen Italië. Benteke heeft de laatste jaren veel minder kansen gekregen. Maar kan je zo'n wapen thuis laten? De 30-jarige spits is een vaste waarde geworden in de PL, terwijl Batsman zich daar nooit kon doorzetten? Trouwens, zou het zo'n overbodige luxe zijn om drie centrumspitsen mee te nemen?