Martinez legt vertrek van Hazard bij Rode Duivels uit: "Daarom hebben we dat zo bepaald"

Eden Hazard beheerst ook vandaag het Belgische voetbalnieuws. De aanvoerder van de Rode Duivels verliet de kern om terug te keren naar Madrid. Terwijl hij toch net véél speelminuten nodig heeft?

Voor alle duidelijkheid: Eden Hazard is niét geblesseerd of is niét hervallen in een oude blessure. Roberto Martinez had voor de interlandbreak al beslist dat de aanvoerder van de Rode Duivels zestig minuten zou spelen tegen Estland. Mits kwalificatie kon hij dan terugkeren naar Madrid.

"We moeten voorzichtig zijn met Eden", geeft Martinez toelichting bij de beslissing. "De voorbije maanden maakte hij weinig minuten bij Real Madrid. We mogen hem dus niet overbelasten. De kwalificatie was het belangrijkste en dat is gebeurd. Bovendien kreeg Hazard de voorbije interlandbreaks voldoende minuten om te groeien."