Doelpuntenmaker tegen Estland heeft nog steeds veel werk om WK-selectie af te dwingen

Tegen Estland kreeg hij nog eens een kans en greep hij die ook: het maken van het eerste doelpunt was een kolfje naar de hand van Christian Benteke. Dat betekent echter niet dat hij nu al veel dichter bij het WK in Qatar staat.

In afwezigheid van Romelu Lukaku en Michy Batshuayi scoorde Benteke met zijn prestatie in het geheel tegen Estland best goede punten. Het is de vraag of dit nu voor hem iets verandert naar de toekomst toe in de ogen van de bondscoach.

In het verleden heeft Roberto Martinez zich immers enkele keren laten ontvallen met twee spitsen naar een groot toernooi te gaan. Indien hij daar aan vasthoudt, dreigt Benteke nog altijd uit de boot te vallen. Er is dus nog werk aan de winkel.

Best dus nog een keertje de weg naar de netten vinden tegen Wales. Dan kan de keuze tussen Benteke en Batshuayi al wat moeilijker worden.