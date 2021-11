Franse politie ziet voormalige Barcelona-ster als verdachte in PSG-schandaal rond de de aanval op Kheira Hamraoui

De Franse politie ziet Eric Abidal, voormalig speler en bestuurder van Barcelona, als verdachte in de zaak rond de de aanval op PSG-speelster Kheira Hamraoui. Hij zou een liefdesrelatie gehad hebben met Hamraoui en de breuk niet verwerkt hebben, meldt Le Monde.

Hamraoui werd op 4 november na een feestje uit een auto getrokken en haar benen werden bewerkt met ijzeren staven. Verdachte nummer 1 was ploeggenoot en concurrent Aminata Diallo, die samen met haar in de auto zat. Diallo werd ook aangehouden en later vrijgelaten onder voorwaarden.

Nu blijkt echter dat de mobiele telefoon van Hamraoui op naam staat van Abidal. De twee zouden - terwijl Abidal technisch directeur was van Barcelona - een relatie gehad hebben. Hamraoui speelde toen ook voor Barça. Enkele dagen na het voorval zou Hamraoui ook telefoon gekregen hebben van Abidal. De politie houdt er in ieder geval rekening mee dat hij er iets mee te maken heeft.