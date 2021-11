Manchester City tekent samenwerkingsovereenkomst met cryptocurrency start-up

Premier Leagueclub Manchester City gaat een samenwerking aan met het cryptocurrencybedrijf 3Key.

Vorige week raakte bekend dat Manchester City zou gaan samenwerken met het start-up bedrijf 3Key. In een openbare aankondiging hadden ze het over een regionale partner, maar ze spraken zich niet uit over welke regio het nu juist ging. Personen die in een recent persbericht als 3Key-managers worden naar voren geschoven hebben geen digitale voetafdruk. Hetzelfde geldt voor Ryan S Hodder, die wordt genoemd als 'Chief Marketing Officer' in de verklaring van Manchester City.

Een website werd online wel gevonden, maar de inhoud ervan in vaag. Hoewel de site zegt dat 3Key sinds 2020 op de markt is, staat er nergens iets te lezen over de medewerkers of producten die beschikbaar zijn voor het publiek. Er wordt dus gesuggereerd dat 3Key zich bezighoudt met het faciliteren van de handel in digitale activa zoals cryptocurrency en NFT's. The Guardian benaderde de club voor commentaar, maar die kregen ze niet. Volgens The Times hebben bronnen binnen de club wel verteld dat Manchester City geen producten of diensten zullen activeren die verband houden met het partnerschap, tenzij aan alle relevante voorschriften is voldaan.