Premier Leaguevoorzitter zal binnen amper twee maanden aftreden

Gary Hofmann, de voorzitter van de Premier League, zal eind januari 2022 aftreden.

Opvallend nieuws uit de Premier League: Gary Hoffman zal binnen amper twee maanden al aftreden als voorzitter van de Engelse competitie. In een verklaring bij Sky Sports verklaarde Hoffman: "Het was een voorrecht om de Premier League de afgelopen twee seizoenen te leiden, maar nu heb ik besloten dat de tijd rijp is om een stapje opzij te zetten zodat een nieuwe voorzitter de competitie door de volgende spannende fase kan loodsen".

Dat Hoffman de handdoek in de ring werpt is op zich geen wonder. Hij lag serieus onder vuur nadat hij volgens vele mensen verkeerd gehandeld had in de overname van Newcastle. De Premier League zelf reageert ook op het vertrek van de voorzitter. "De Premier League is Gary Hoffman dankbaar voor zijn toegewijde service. Hij heeft de competitie geleid tijdens de meest uitdagende periode in zijn geschiedenis en laat het in een sterkere positie dan ooit", verkondigen ze.